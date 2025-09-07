ورشة تدريبية لأعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في حمص
حفل توقيع وتدشين مجموعة من البرامج الإنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة في سوريا
عدد من مناشر الحجر يعود للعمل في ريف إدلب
وزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقي وفداً رفيع المستوى من السعودية
دورة تدريبية لأعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في إدلب
وفد سعودي يزور سوريا لتدشين عدد من المشاريع الصحية والتنموية
عقيلة الرئيس أحمد الشرع لطيفة الدروبي تلقي كلمة الخريجين في جامعة إدلب
مديرية التربية والتعليم في إدلب تكرّم المتفوقين من شهادتي التعليم الأساسي والثانوي
