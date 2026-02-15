البدء بنقل أهالي مخيم السلامة إلى مراكز إيواء بديلة في ريف حلب

سيربترو 2025 يختتم فعالياته.. زيادة بنسبة 80 بالمئة بالمساحة وعدد الدول المشاركة مقارنة
فعالية شعبية في مدينة سلقين بإدلب بمناسبة ذكرى النصر والتحرير
تصريح المتحدث باسم وزارة الداخلية حول انتشار قوات الأمن الداخلي بالسويداء لتنفيد وقف إط
الرئيس الشرع: واجهت سوريا خلال السنوات الماضية تحديات بيئية تراكمت آثارها على الإنسان والموارد
المحامي العام بدمشق: جهود مكثفة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المجتمع من الفتنة والاحتيال
