توسيع منفذ السلامة الحدودي والطريق الواصل إلى أعزاز بريف حلب

IMG 0913 1 توسيع منفذ السلامة الحدودي والطريق الواصل إلى أعزاز بريف حلب

حلب-سانا

أطلقت الهيئة العامة للمنافذ البرية والجمارك بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الخميس، مشروعاً لتوسيع وتطوير منفذ السلامة الحدودي والطريق الواصل بينه وبين مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمنفذ وتسهيل حركة المسافرين والشاحنات وتعزيز النشاط التجاري.

صالات وساحات ومسارات جديدة

IMG 0850 توسيع منفذ السلامة الحدودي والطريق الواصل إلى أعزاز بريف حلب

وأوضح رئيس قسم العلاقات العامة في منفذ السلامة حسان حاج علي في تصريح خاص لسانا أن المشروع يتضمن إنشاء صالات للقادمين والمغادرين، وساحات جمركية جديدة، ومراكز للإسعاف والإطفاء، إضافة إلى فصل مسارات السيارات السياحية عن الشاحنات التجارية.

من جهته، بيّن مدير المشروع من المؤسسة العامة للبناء والتشييد علي الأحمد في تصريح مماثل أن الورشات باشرت إعادة تنظيم ساحات المعبر وإنشاء الصالات، إلى جانب تنفيذ الطريق الواصل بين المنفذ وأعزاز بعرض 32 متراً وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

يذكر أن الفرق الفنية في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، باشرت في تموز الماضي أعمال الإنشاء والتأهيل في منفذ السلامة الحدودي مع تركيا، ضمن مشروعٍ متكاملٍ يهدف إلى تطوير بنيته التحتية، ورفع مستوى جاهزيته التشغيلية.

IMG 0822 1 scaled توسيع منفذ السلامة الحدودي والطريق الواصل إلى أعزاز بريف حلب
IMG 0868 1 scaled توسيع منفذ السلامة الحدودي والطريق الواصل إلى أعزاز بريف حلب
IMG 0886 1 scaled توسيع منفذ السلامة الحدودي والطريق الواصل إلى أعزاز بريف حلب
IMG 0887 1 scaled توسيع منفذ السلامة الحدودي والطريق الواصل إلى أعزاز بريف حلب
IMG 0905 1 scaled توسيع منفذ السلامة الحدودي والطريق الواصل إلى أعزاز بريف حلب
IMG 0919 1 scaled توسيع منفذ السلامة الحدودي والطريق الواصل إلى أعزاز بريف حلب
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