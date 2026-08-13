توسيع منفذ السلامة الحدودي والطريق الواصل إلى أعزاز بريف حلب

حلب-سانا

أطلقت الهيئة العامة للمنافذ البرية والجمارك بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الخميس، مشروعاً لتوسيع وتطوير منفذ السلامة الحدودي والطريق الواصل بينه وبين مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمنفذ وتسهيل حركة المسافرين والشاحنات وتعزيز النشاط التجاري.

صالات وساحات ومسارات جديدة

وأوضح رئيس قسم العلاقات العامة في منفذ السلامة حسان حاج علي في تصريح خاص لسانا أن المشروع يتضمن إنشاء صالات للقادمين والمغادرين، وساحات جمركية جديدة، ومراكز للإسعاف والإطفاء، إضافة إلى فصل مسارات السيارات السياحية عن الشاحنات التجارية.

من جهته، بيّن مدير المشروع من المؤسسة العامة للبناء والتشييد علي الأحمد في تصريح مماثل أن الورشات باشرت إعادة تنظيم ساحات المعبر وإنشاء الصالات، إلى جانب تنفيذ الطريق الواصل بين المنفذ وأعزاز بعرض 32 متراً وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

يذكر أن الفرق الفنية في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، باشرت في تموز الماضي أعمال الإنشاء والتأهيل في منفذ السلامة الحدودي مع تركيا، ضمن مشروعٍ متكاملٍ يهدف إلى تطوير بنيته التحتية، ورفع مستوى جاهزيته التشغيلية.