اجتماع سوري أردني في درعا، لبحث تسهيل التبادل التجاري بين البلدين
دورة تدريبية في مجلس الشعب لأعضاء اللجان الفرعية في محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة
إعادة تأهيل معهد متعددي الإعاقة في دمر بدمشق بعد 14 عاماَ على إغلاقه
إقبال كبير من الأهالي في إدلب على شراء المستلزمات المدرسية
مصفاة بانياس تتسلم معدات خاصة لتحسين إنتاج المشتقات النفطية
ماذا يتمنى أهالي حمص من تبرعات صندوق التنمية السوري؟
انطلاق السبر المرحلي الثاني للقرآن الكريم والحديث الشريف باللاذقية
افتتاح مركز الأحوال المدنية بنظامه الإلكتروني الجديد في مجمع يلبغا بدمشق
