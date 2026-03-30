نادي الشبيبة يفوز على الحرية بدوري كرة السلة للرجال

photo 2026 03 30 19 29 41 نادي الشبيبة يفوز على الحرية بدوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

فاز نادي الشبيبة على الحرية بنتيجة 91 / 86 نقطة في المباراة التي جرت اليوم في صالة الشهباء بحلب، ضمن منافسات الجولة الأولى لإياب دوري كرة السلة للرجال.

وكانت الجولة الأولى من مرحلة الإياب انطلقت أمس حيث فاز النواعير على حمص الفداء بنتيجة 96-95 نقطة، بعد التمديد.

وتقام في وقت لاحق من مساء اليوم مباراة أخرى ضمن الجولة الأولى إياباً تجمع أهلي حلب مع الكرامة في صالة الشهباء بحلب.

وتختتم منافسات الجولة الجولة الأولى يوم غد الثلاثاء بـ “ديربي العاصمة” الذي يجمع الوحدة والجيش عند الساعة السابعة مساءً.

منتخب سوريا للقوة البدنية يرفع رصيده إلى 56 ميدالية في بطولة آسيا
مانشستر سيتي يخطف الفوز من ليدز في الدوري الإنكليزي لكرة القدم
دراج سوري يقطع الطريق من بيروت إلى اللاذقية على دراجته الهوائية إحياءً لذكرى التحرير
الطليعة يحرز لقب بطولة النصر والتحرير بحماة بكرة القدم
إنكلترا تسعى لتحقيق فوزها الثاني حين تواجه لاتفيا بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026
