نادي الشبيبة يفوز على الحرية بدوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

فاز نادي الشبيبة على الحرية بنتيجة 91 / 86 نقطة في المباراة التي جرت اليوم في صالة الشهباء بحلب، ضمن منافسات الجولة الأولى لإياب دوري كرة السلة للرجال.

وكانت الجولة الأولى من مرحلة الإياب انطلقت أمس حيث فاز النواعير على حمص الفداء بنتيجة 96-95 نقطة، بعد التمديد.

وتقام في وقت لاحق من مساء اليوم مباراة أخرى ضمن الجولة الأولى إياباً تجمع أهلي حلب مع الكرامة في صالة الشهباء بحلب.

وتختتم منافسات الجولة الجولة الأولى يوم غد الثلاثاء بـ “ديربي العاصمة” الذي يجمع الوحدة والجيش عند الساعة السابعة مساءً.