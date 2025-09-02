جسر الشغور في ريف إدلب تستعيد نبضها التجاري، افتتاح سوق التسوق الأول بمشاركة واسعة

جولات ميدانية على مواقع مجازر الكيماوي في ريف دمشق
وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى : المنتدى السوري السعودي سيسفر عن اتفاقات ستوفر 50 أل
استمرار عناصر النظام البائد بتسوية أوضاعهم وتسليم الأسلحة التي بحوزتهم في أحد مراكز التسوية بحلب
محافظ درعا أنور طه الزعبي يتفقد أوضاع عائلات البدو المقيمين في مراكز الإيواء بمنطقة إزر
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري تعقد جلسة حوارية مع أبناء محافظة حلب
