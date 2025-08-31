قافلة مساعدات إنسانية وأخرى تجارية في طريقهما إلى السويداء

أجواء آمنة واستعدادات أمنية على أعلى مستوى في معرض دمشق الدولي
“مجزرة القرن”.. فعالية في دمشق لتوثيق مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد
بهدف دعم المنظومة الصحية في سوريا.. سفير إيطاليا بدمشق ووفد من منظمة الصحة العالمية في زيارة إلى مشفى شام الجراحي بالشمال السوري
كلمة الرئيس الشرع في الفعالية الجماهيرية “حلب مفتاح النصر” على مدرج قلعة حلب
سوق الشيخ محي الدين بدمشق.. وجهة المواطنين للتسوق بأسعار معقولة
