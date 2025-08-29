أهالي سراقب في ريف إدلب يرحبون بالرئيس الشرع أثناء زيارته لمدينتهم

مستثمر من المملكة العربية السعودية يزور مدينة بصرى الشام للاطلاع على الفرص الاستثمارية
شاب سوري يعمل في مجال الغرافيك يؤسس لمشروع برامج كرتون في النمسا
افتتاح وحدة العناية المركزة في مشفى حماة الوطني بعد استكمال أعمال الترميم وإعادة التأهيل
إقبال ملحوظ من قبل عناصر النظام البائد لتسوية أوضاعهم في المراكز المعتمدة بحلب
الرئيس الشرع يجتمع مع وجهاء وأعيان من الطائفة الشيعيّة
