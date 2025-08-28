وزير الاتصالات والتقانة: سوريا عادت إلى العالم من خلال معرض دمشق الدولي

سانا تستطلع آراء عدد من المواطنين في إدلب حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا
عودة الأجواء الرمضانية وحركة الأسواق إلى طبيعتها في محافظة اللاذقية
دخول قافلة مساعدات إغاثية إلى السويداء عن طريق ممر بصر الحرير في ريف درعا
شارع الدبلان في حمص… روح المدينة وذاكرتها
ورشة عمل لوزارة الزراعة حول إدارة حرائق الغابات وتأهيل المواقع المتضررة مؤخراً
