المؤسسة العامة للكهرباء توقّع اتفاقية لشراء 100 ميغا واط شمسية مع شركة STE التركية

في سماء إدلب.. العلم السوري يرفرف عالياً احتفالاً بذكرى التحرير
مقتطفات من خطبة يوم عرفة التي ألقاها وزير الأوقاف في مشاعر عرفات بمكة المكرمة
تقديراً لجهودهم في سنوات الثورة .. تكريم مراصد الثورة السورية وأهالي شهداء المراصد في المركز الثقافي بإدلب
جولة رقابية لفريق من مديرية الرقابة الدوائية في وزارة الصحة على معمل يونيفارما للصناعات الدوائية
الأمين العام لرئاسة الجمهورية ماهر الشرع في زيارة للبطريرك يوحنا العاشر يازجي
