المؤسسة العامة للكهرباء توقّع اتفاقية لشراء 100 ميغا واط شمسية مع شركة STE التركية
صانع المحتوى الأردني أحمد الصادق يتحدث عن شعوره لعودة معرض دمشق الدولي
وزير الإدارة المحلية والبيئة: المعرض تأكيد على حالة التعافي التي تعيشها سوريا
الداعية الأردني علاء جابر: جئنا للمساهمة في نهضة سوريا الحرة
محافظ ريف دمشق: معرض دمشق الدولي هذا العام سيعبر عن ثقافة الشعب السوري الحقيقية
رئيس اتحاد غرف التجارة السورية: المعرض فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة
ماذا قال سفير جمهورية إندونيسيا عن معرض دمشق الدولي؟
وزير التربية: معرض دمشق الدولي نافذة على العالم الخارجي
Sign in to your account
تذكرني