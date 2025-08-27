محافظ درعا يلتقي أئمة وخطباء المساجد في المحافظة دعماً لحملة أبشري حوران

كلمة وزير الاقتصاد والصناعة بعد توقيعه بروتوكول تأسيس مجلس التعاون الاقتصادي السوري الت
كلمة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني خلال مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية
لقاء خاص مع وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري
إعادة تأهيل مدارس حمص انتصار العلم على ركام الدمار
كلمة وزير الأوقاف السيد محمد أبو الخير شكري خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
