قافلة مساعدات إغاثية وغذائية تصل إلى جسر مدينة إزرع متوجهة إلى محافظة السويداء
محافظ درعا يلتقي أئمة وخطباء المساجد في المحافظة دعماً لحملة أبشري حوران
وزيرا النقل والسياحة يطلقان مشروع مجمع وفندق غاليري الحجاز في دمشق
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تنهي تجهيز جناحها للمشاركة في معرض دمشق الدولي
وزارة الصحة تنهي استعداداتها قبيل انطلاق معرض دمشق الدولي
محافظة دمشق تكرم الطلاب المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي
مديرية الخيول العربية في وزارة الزراعة تنهي استعداداتها للمشاركة في معرض دمشق الدولي
الجامع الكبير في معرة النعمان.. أيقونة العمارة الإسلامية في شمال سوريا
Sign in to your account
تذكرني