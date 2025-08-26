وزارة الصحة تنهي استعداداتها قبيل انطلاق معرض دمشق الدولي

في ذكرى مجزرة الكيماوي… مؤتمر يوثق جرائم النظام البائد في داريا بريف دمشق
الأمن العام في حلب يقبض على عصابة لصوص ويسترد بعض المسروقات
مدير فرع دمشق والمنطقة الجنوبية للسورية للشبكات يتحدث حول واقع المشاريع المستقبلية
من جلاء المحتل إلى زوال الطاغية.. كيف يرى السوريون مستقبلهم؟
رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي لـ سانا: الاتفاقيات مع السعودية ستسهم في تحفي
