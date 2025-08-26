وزارة الصحة تنهي استعداداتها قبيل انطلاق معرض دمشق الدولي
محافظة دمشق تكرم الطلاب المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي
مديرية الخيول العربية في وزارة الزراعة تنهي استعداداتها للمشاركة في معرض دمشق الدولي
الجامع الكبير في معرة النعمان.. أيقونة العمارة الإسلامية في شمال سوريا
فنان سوري مقيم في النمسا يطلق مبادرات لدعم الفنانين السوريين
وفد سعودي من رجال الأعمال والمستثمرين يصل إلى دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي
المحامي العام بدمشق: العدالة بدأت تأخذ مجراها ولن يفلت أحد من العقاب
ضهر القصير.. كنز الكستناء ورئة حمص الخضراء
Sign in to your account
تذكرني