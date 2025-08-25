نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية: فساد بمئات ملايين الدولارات زمن النظام البائد
استعدادات مكثفة للجناح السوري للمشاركة في معرض دمشق الدولي
دخول قافلة مساعدات إغاثية إلى السويداء عن طريق ممر بصر الحرير في ريف درعا
تسارع التحضيرات في أجنحة الدول المشاركة لتقديم أفضل صورة في معرض دمشق الدولي
ورشة عمل في القصر العدلي بحمص حول تعزيز إدارة الدعوى الجنائية
مدير عام مؤسسة المعارض: جاهزون لإطلاق دورة فريدة من معرض دمشق الدولي
وزارة الصحة تطلق حزمة مشاريع نوعية في القطاع الصحي
بعد تحضيرات مكثفة.. مدينة المعارض تضع اللمسات الأخيرة قبل افتتاح معرض دمشق الدولي
