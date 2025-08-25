بعد تحضيرات مكثفة، مدينة المعارض تضع اللمسات الأخيرة قبل افتتاح معرض دمشق الدولي

رغم الصعوبات.. المعهد التقاني للصناعات التطبيقية بحمص يسعى لرفد القطاع الصناعي بالعمالة المؤهلة
فرق دائرة الرقابة الدوائية في محافظة إدلب تطلع على أقسام مصنع نور الشام للصناعات الدوائية
مديرية الحج والعمرة تنظم ملتقى إنشادياً للحجاج السوريين من ذوي الهمم في مكان إقامتهم بمكة المكرمة
أكساد يدرب فنيين لإنتاج البذور وإكثارها لمصلحة المؤسسة العامة لإكثار البذار
شعبة المكاييل في مديرية التموين بإدلب تقوم بمعايرة القبانات الأرضية بمناطق معرة النعمان وخان السبل
