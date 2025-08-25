بعد تحضيرات مكثفة، مدينة المعارض تضع اللمسات الأخيرة قبل افتتاح معرض دمشق الدولي
وزارة التربية والتعليم تستكمل استعداداتها للمشاركة في معرض دمشق الدولي
مستثمر من المملكة العربية السعودية يزور مدينة بصرى الشام للاطلاع على الفرص الاستثمارية
معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير النقل يتفقدان جناح الوزارة في مدينة المعارض
تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات المقدمة للمراجعين في فرع التأمينات الاجتماعية بريف دمشق.
مهندس سوري يقيم في فيينا يعمل على إطلاق مشروع رائد في سوريا
بازار “أفكار” أكثر من خمسين مشروعاً صغيراً ومتنوّعاً بفندق سفير حمص
مشاهد لقافلة تجارية لحظة دخولها إلى محافظة السويداء عبر ممر بصر الحرير بريف درعا
