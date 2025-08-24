بازار “أفكار” أكثر من خمسين مشروعاً صغيراً ومتنوّعاً بفندق سفير حمص

هل ما زال للطب البديل مكان في عصر الحداثة؟ الباحث أسامة محمد عبد الرحمن أقدم مختص للعلاج بالأعشاب الطبية في دمشق
مقتطفات من خطبة يوم عرفة التي ألقاها وزير الأوقاف في مشاعر عرفات بمكة المكرمة
رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يتحدث عن اللقاء مع البطريرك يوحنا العاشر
السوريون في غازي عنتاب التركية يستقبلون عيد الأضحى المبارك بفرحة العودة
استشاري الاستثمار في محافظة دمشق محمد عساف يعرض خارطة الاستثمار في المدينة خلال المنتدى
