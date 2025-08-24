بازار “أفكار” أكثر من خمسين مشروعاً صغيراً ومتنوّعاً بفندق سفير حمص
مشاهد لقافلة تجارية لحظة دخولها إلى محافظة السويداء عبر ممر بصر الحرير بريف درعا
مواطن من منبج يكتشف حجراً أثرياً منحوتاً على شكل مجسم نسر في ريف حلب
داريا تحيي ذكرى شهداء مجزرة آب 2012 التي ارتكبها النظام البائد
ماذا يريد السوريون في النمسا من وكالة سانا الجديدة؟
الجالية السورية في برلين تؤكد دعم الدولة في حفظ الأمن ونبذ الطائفية
إعادة تأهيل مدارس حمص انتصار العلم على ركام الدمار
حملة “شفاء 2” تختتم أعمالها بـ 940 عملية و6 آلاف معاينة في سوريا.
