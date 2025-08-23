“مجزرة القرن”.. فعالية في دمشق لتوثيق مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد

تكريم عدد من خريجي كلية الهندسة المدنية والمعهد التقاني الهندسي في جامعة إدلب
ملخص عن عمل ورشة قضايا الحريات الشخصية والحياة السياسية ضمن مؤتمر الحوار الوطني السوري
استمرار التحضيرات لانطلاق مهرجان أسواق إدلب 2025
أضرار كبيرة في منازل الأهالي وممتلكاتهم جراء الحرائق في قرية عناب بريف حماة
بعد انتهاء المرحلة الأولى من أعمال الترميم.. إقامة أول صلاة تراويح في الجامع الأموي الكبير بحلب
