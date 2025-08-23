وزير الاقتصاد والصناعة ومحافظ حلب يبحثان مع رجال أعمال أتراك زيادة التعاون الاقتصادي

مهجّرو كرناز بريف حماة يغادرون مخيمات الشمال عائدين إلى ديارهم
مناقشة سبل تطوير مطار حلب الدولي
افتتاح مشروع تغذية محطات مياه سيجر العرشاني بالطاقة الشمسية غرب إدلب بحضور وزير الطاقة المهندس محمد البشير ومحافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن
محافظ حلب يبحث مع وفد من نقابة الأطباء سبل تطوير القطاع الصحي في ‏المدينة
مقبرة شهداء الصاروخ الكيماوي على داريا.. ذاكرة جماعية لا تهدأ حتى تحقيق العدالة
