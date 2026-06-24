استلام دفعة ثانية من السجناء السوريين المحكومين في لبنان ‌‏وعددهم 128 سجيناً

دمشق-سانا‏

تسلمت السلطات السورية اليوم الأربعاء دفعة جديدة من ‏السجناء ‌‏‌‏السوريين المحكومين في لبنان، تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين ‌‌‏‌‏الجمهورية العربية ‏السورية ‏والجمهورية اللبنانية في شباط ‌‏‌‏الماضي.‏

وقالت إدارة الاعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين ‌‏‌‏لـ ‏سانا‎:‎ ‎إنه في إطار الجهود الدبلوماسية السورية المستمرة ‌‌‏‌‏والتنسيق ‏مع الجهات اللبنانية المختصة، وبالتعاون مع وزارتي ‌‏‌‏العدل ‏والداخلية، تم استلام الدفعة الثانية من السجناء ‏السوريين ‌‏‌‏المحكومين ‏في السجون اللبنانية، والبالغ عددهم 128 سجيناً‎.‎

وأضافت الإدارة: يأتي ذلك تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين ‌‏‌‏الجمهورية ‏العربية السورية والجمهورية اللبنانية بتاريخ السادس ‌‏‌‏من ‏شباط، ‏والمتعلقة بتبادل المحكومين وتعزيز التعاون القضائي ‌‏‌‏بين البلدين.‏

تعزيز ‏التعاون الثنائي

وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء يعكس حرص الجانبين على ‌‏‌‏تعزيز ‏التعاون الثنائي، ومعالجة الملفات ذات الطابع الإنساني ‌‌‏‌‏‌‏والقانوني، بما يخدم المصالح المشتركة، كما يؤكد استمرار ‌‏‌‏التنسيق ‏والمتابعة لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاقية وفق الأصول ‌‌‏‌‏المعتمدة بين ‏البلدين الشقيقين‎.‎

وأكّد النائب العام للجمهورية، القاضي المستشار حسان التربة، ‏في تصريح لمراسل سانا أن هذه الدفعة تأتي ضمن مسار ‌‏التعاون القضائي ومتابعة وزارة العدل لقضايا المحكومين في ‏الخارج، مشيراً إلى أنها ليست الأخيرة، متقدماً بالشكر للرئاسة ‌‏والمسؤولين اللبنانيين‎.‎

بدوره، أشار القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان، إياد ‏هزاع، في تصريح مماثل إلى الجهود الدبلوماسية المستمرة، بالتنسيق مع الجهات ‌‏اللبنانية ووزارتي العدل والداخلية، معرباً عن شكره لكل من ‏ساهم في إنجاح هذا الملف‎.‎

وكانت الدفعة الأولى من السجناء السوريين الذين كانوا في سجن ‌‏‌‏رومية المركزي وغيره في لبنان، وصلت إلى سوريا في ‏السابع ‌‏‌‏عشر من آذار الماضي وذلك بإشراف مباشر من وزارة ‌‏الخارجية ‏والمغتربين، وبالتنسيق مع وزارتي العدل ‏والداخلية.‏

ووقعت سوريا ولبنان ببيروت في الـ 6 من شباط الماضي ‌‏اتفاقية ‏حول نقل المحكومين السوريين من لبنان بلد صدور ‌‏الحكم، ‏إلى ‏بلدهم سوريا بعد أشهر عديدة من عمل الحكومة ‌‏السورية الجاد، ‏والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية في لبنان ‌‏لمتابعة ‏ملف ‏المعتقلين السوريين لرفع الظلم عنهم، وتحقيق ‌‏العدالة بما يصون ‏كرامتهم وحقوقهم.‏