استلام دفعة ثانية من السجناء السوريين المحكومين في لبنان ‌‏وعددهم 128 سجيناً

دمشق-سانا
تسلمت السلطات السورية اليوم الأربعاء دفعة جديدة من السجناء السوريين المحكومين في لبنان، تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية في شباط الماضي.
وقالت إدارة الاعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين لـ سانا: إنه في إطار الجهود الدبلوماسية السورية المستمرة والتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة، وبالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، تم استلام الدفعة الثانية من السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية، والبالغ عددهم 128 سجيناً.
وأضافت الإدارة: يأتي ذلك تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية بتاريخ السادس من شباط، والمتعلقة بتبادل المحكومين وتعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
تعزيز التعاون الثنائي
وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء يعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون الثنائي، ومعالجة الملفات ذات الطابع الإنساني والقانوني، بما يخدم المصالح المشتركة، كما يؤكد استمرار التنسيق والمتابعة لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاقية وفق الأصول المعتمدة بين البلدين الشقيقين.
وأكّد النائب العام للجمهورية، القاضي المستشار حسان التربة، في تصريح لمراسل سانا أن هذه الدفعة تأتي ضمن مسار التعاون القضائي ومتابعة وزارة العدل لقضايا المحكومين في الخارج، مشيراً إلى أنها ليست الأخيرة، متقدماً بالشكر للرئاسة والمسؤولين اللبنانيين.
بدوره، أشار القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان، إياد هزاع، في تصريح مماثل إلى الجهود الدبلوماسية المستمرة، بالتنسيق مع الجهات اللبنانية ووزارتي العدل والداخلية، معرباً عن شكره لكل من ساهم في إنجاح هذا الملف.
وكانت الدفعة الأولى من السجناء السوريين الذين كانوا في سجن رومية المركزي وغيره في لبنان، وصلت إلى سوريا في السابع عشر من آذار الماضي وذلك بإشراف مباشر من وزارة الخارجية والمغتربين، وبالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية.
ووقعت سوريا ولبنان ببيروت في الـ 6 من شباط الماضي اتفاقية حول نقل المحكومين السوريين من لبنان بلد صدور الحكم، إلى بلدهم سوريا بعد أشهر عديدة من عمل الحكومة السورية الجاد، والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية في لبنان لمتابعة ملف المعتقلين السوريين لرفع الظلم عنهم، وتحقيق العدالة بما يصون كرامتهم وحقوقهم.