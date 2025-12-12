نقيب الاقتصاديين السوريين: إلغاء “قانون قيصر”يفتح الباب أمام الاستثمارات ويعزز إعادة الإعمار

دمشق-سانا

أكد نقيب الاقتصاديين السوريين محمد البكور أهمية تصويت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء “قانون قيصر”، وذلك في إعادة تموضع الاقتصاد السوري على أسس صحيحة تنعكس مباشرة على حياة المواطنين، وتسهم في تعزيز حضور سوريا اقتصادياً على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح بكور في تصريح لـ سانا، أن الإلغاء سيسهم بتحسن سعر الصرف وزيادة تدفق الاستثمارات، الأمر الذي يوفر إمكانية استيراد خطوط الإنتاج الحديثة والتقنيات المتطورة التي كانت محدودة في السابق، وهو ما يدعم تشغيل المعامل وتعزيز الخدمات التقنية والزراعية والصناعية، ويرفع معدلات التشغيل ويحسن الأجور وينشط العجلة الاقتصادية، وصولاً إلى مرحلة إعادة الإعمار.

وأشار بكور إلى أن هذا القرار يفتح الباب أمام رجال الأعمال لإطلاق مشاريع جديدة تحتاج إلى عمالة واسعة، ما يؤدي إلى تحسن مستوى الدخل وتحسين الواقع المعيشي، إضافة إلى تأثيرها الإيجابي على تكاليف الاستيراد، وبالتالي انخفاض أسعار العديد من السلع والخدمات في السوق.

وفي سياق متصل، دعا بكور إلى الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية المتخصصة من خريجي كليات الاقتصاد، مؤكداً أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب الاعتماد على أبناء الاختصاص، ولا سيما أن العديد من العاملين في الملفات الاقتصادية ينتمون لاختصاصات أخرى.

وكان مجلس النواب الأمريكي صوت أمس بالأغلبية لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” الذي أُقرّ في كانون الأول 2019 لمعاقبة النظام البائد على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.