ارتفاع أسعار الذهب 50 ليرة جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الإثنين، بمقدار 50 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله أمس الأحد.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17600 ليرة مبيعاً، و17300 ليرة شراءً.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 15100 ليرة مبيعاً، و14800 ليرة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4669 دولاراً.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.