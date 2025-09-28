وزير الزراعة ومحافظ حماة يزوران منشآت زراعية لتقييم الواقع ودعم المزارعين

حماة-سانا

زار وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر، برفقة محافظ حماة عبد الرحمن السهيان، عدداً من المنشآت الزراعية الحكومية في مصياف والغاب بريف المحافظة، وذلك في اليوم الثاني من جولته للاطلاع على واقع القطاع الزراعي والتحديات التي يواجهها.

وشملت الزيارة المشاتل الزراعية التابعة للوزارة لتقييم الإمكانيات والطاقة الإنتاجية والقوى العاملة وأنواع الغراس المنتجة وخطط توزيعها.

وأكد الوزير في تصريح لــ سانا، أن الغراس ستوزع مجاناً على المزارعين في المناطق المتضررة، مع مراعاة صعوبة تغطية كل المناطق في موسم واحد.

كما تفقد الوزير محطة أبقار جب رملة ومشاكلها، وقنوات ومصارف مياه الري في مشروع الغاب، إضافة إلى مشروع مكافحة زهرة النيل في قنوات الري الحكومية.

وخلال لقائه المزارعين في مدينة مصياف، شدد الوزير على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والأهلية لمواجهة التحديات الزراعية، مشيراً إلى أن الجولة ستستمر للحديث عن الواقع الزراعي والمعوقات وما يمكن تقديمه من دعم.

من جانبه، أوضح محافظ حماة أن الجولة هدفت إلى الاطلاع على الواقع الزراعي والاستماع إلى تحديات المزارعين، مشدداً على أهمية التكامل بين المزارعين والمؤسسات لتحقيق النمو الاقتصادي، مؤكداً متابعة الوزارة لتذليل بعض التحديات.

كما لفت مدير عام المؤسسة العامة للأبقار الدكتور لؤي الحموية إلى أن الجولة شملت معمل الألبان والأجبان، ومعمل الأعلاف لدراسة إمكانية إعادة تأهيلهما وتطويرهما.