الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ويحدد مهامها

الرئيس الشرع لوغو 1 الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ويحدد مهامها

دمشق-سانا

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم ‌‎(149) لعام 2026 القاضي بتعيين ‏الدكتور عصام خالد الخليف رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.‏

ونص المرسوم على تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا من السادة ‏الآتية أسماؤهم: القاضي المستشار خير الله نديم غنوم، والقاضي المستشار ‏محمد مصطفى سبيع، والقاضي المستشار إيمان أنطوان نوري، والدكتور ‏إسماعيل حمادي الخلفان والدكتورة ريعان حسن كحيلان، والمحامي الأستاذ ‏عارف أحمد الشعال.‏

كما نص المرسوم على أن المحكمة الدستورية العليا تضطلع بمهام أساسية ريثما يصدر القانون الذي ينظم آلية عملها واختصاصاتها، وتتمثل هذه المهام في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية.

ومن مهام المحكمة، وفق ما نص عليه المرسوم، إبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، وكذلك تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.

photo 2 2026 07 07 22 14 16 الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ويحدد مهامها
photo 1 2026 07 07 22 14 16 الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا ويحدد مهامها
وزير الطوارئ ومحافظ إدلب يتفقدان مخيمات خربة الجوز المتضررة ويتابعان عمليات الاستجابة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي
الشؤون الاجتماعية: تراجع واضح في أعداد العائلات النازحة داخل مراكز الإيواء بحلب
وزير العدل يبحث مع منظمة “نداء جنيف” تعزيز القانون الدولي الإنساني وتدريب الكوادر القانونية
مؤسسة مياه حلب تواصل تزويد المدينة بالمياه وفق الخطة المعتمدة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك