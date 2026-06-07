السياحة تطلق البرنامج الوطني “نرتقي من الأساس” لتطوير فنادق من سوية النجمة والنجمتين بدمشق

ROD 4316 السياحة تطلق البرنامج الوطني "نرتقي من الأساس" لتطوير فنادق من سوية النجمة والنجمتين بدمشق

‏‏دمشق-سانا

‏أطلقت وزارة السياحة السورية اليوم الأحد، البرنامج الوطني “نرتقي من الأساس”، لتطوير وتأهيل فنادق ذات سوية النجمة والنجمتين، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق.

و‏يهدف البرنامج إلى تطوير مستوى الخدمات، وتعزيز معايير الراحة والأمان، وتحقيق توازن حقيقي بين الجودة والقيمة، ويشمل حلولاً تمويلية ميسرة لتوسيع فرص الدعم والشركات التمويلية، ومواكبة فنية مستمرة لمرافقة المنشآت في كل مرحلة من مراحل التطوير.

تطوير القطاع السياحي والفندقي

وزير السياحة مازن الصالحاني أوضح في تصريح لمراسلة سانا، أن الوزارة أطلقت البرنامج بعد تنفيذ جولات ميدانية شملت المنشآت السياحية في مختلف المحافظات، ورصد واقعها واحتياجاتها مع وضع قاعدة بيانات خاصة بها بهدف تطوير القطاع السياحي والفندقي.

وزير السياحة السياحة تطلق البرنامج الوطني "نرتقي من الأساس" لتطوير فنادق من سوية النجمة والنجمتين بدمشق

وأشار الصالحاني إلى أن الوزارة تعمل على دعم المنشآت التي تواجه صعوبات مالية عبر تأمين مستثمرين أو برامج تمويل إسلامية ميسرة، بما يساعد على إعادة تأهيل الفنادق وتحسين مستوى خدماتها، مؤكداً أن الفنادق تمثل واجهة سوريا وتعكس صورة القطاع السياحي فيها.

ولفت الصالحاني، إلى أنه تم منح الفنادق مهلة شهر لتقديم خطط التطوير، مبيناً أن الوزارة تسمح بالافتتاح الجزئي للمنشآت الجاهزة، وتعمل بالتعاون مع المصارف لتوفير برامج تمويلية داعمة، بما يسهم في تنشيط القطاع السياحي وخلق فرص العمل وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

الشريحة الأكثر انتشاراً

ساطع ياسين السياحة تطلق البرنامج الوطني "نرتقي من الأساس" لتطوير فنادق من سوية النجمة والنجمتين بدمشق

من جانبه، بين استشاري التطوير في الوزارة ساطع ياسين، أن تطوير الفنادق وتحسين خدماتها يشكل أولوية أساسية، مع دخول سوريا مرحلة البناء والتطوير، ما يتطلب تعاوناً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين، مؤكداً أن تحسين واقع القطاع السياحي يعتمد على تطبيق معايير الجودة العالمية وتأهيل الكوادر وتطوير إجراءات العمل.

بدوره، أوضح إداري فريق التطوير في الوزارة عارف محمد، أن استهداف سوية النجمة والنجمتين من الفنادق، يأتي لكونهما الأكثر انتشاراً والأكثر ارتباطاً باحتياجات المواطنين والزوار، إضافة إلى دورهما في تنشيط السياحة الداخلية وتحسين الخدمات السياحية.

وكانت وزارة السياحة أعلنت في الـ 12 من كانون الثاني الماضي عن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني “نرتقي من الأساس”، وذلك ضمن خطة متكاملة لرفع جودة الخدمات السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال تبني مسار تطويري واقعي.

ROD 4321 السياحة تطلق البرنامج الوطني "نرتقي من الأساس" لتطوير فنادق من سوية النجمة والنجمتين بدمشق
ROD 4329 السياحة تطلق البرنامج الوطني "نرتقي من الأساس" لتطوير فنادق من سوية النجمة والنجمتين بدمشق
ROD 4342 السياحة تطلق البرنامج الوطني "نرتقي من الأساس" لتطوير فنادق من سوية النجمة والنجمتين بدمشق
ROD 4347 السياحة تطلق البرنامج الوطني "نرتقي من الأساس" لتطوير فنادق من سوية النجمة والنجمتين بدمشق
ROD 4352 السياحة تطلق البرنامج الوطني "نرتقي من الأساس" لتطوير فنادق من سوية النجمة والنجمتين بدمشق
ساطع ياسين 1 السياحة تطلق البرنامج الوطني "نرتقي من الأساس" لتطوير فنادق من سوية النجمة والنجمتين بدمشق
عارف محمد السياحة تطلق البرنامج الوطني "نرتقي من الأساس" لتطوير فنادق من سوية النجمة والنجمتين بدمشق
وزير السياحة 1 السياحة تطلق البرنامج الوطني "نرتقي من الأساس" لتطوير فنادق من سوية النجمة والنجمتين بدمشق
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