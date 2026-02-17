وزير المالية ومنسقة الأمم المتحدة يبحثان تعزيز التعاون في مبادرات التعافي والتنمية

دمشق-سانا

بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع المنسقة المقيمة لأنشطة الأمم المتحدة الإنمائية في سوريا، نتالي فوستييه، اليوم الثلاثاء تعزيز التعاون في إطار مبادرة “سوريا بلا مخيمات “، وذلك خلال اجتماع في مبنى الوزارة بدمشق.

وذكرت وزارة المالية عبر بيان لها، أن الجانبين ناقشا مشروع إنشاء صندوق وطني للتعافي من الكوارث لضمان استجابة مالية سريعة، واستعداد مؤسسات الأمم المتحدة للدعم والمساهمة.

وأكد الوزير برنية خلال الاجتماع ضرورة رفع كفاءة وفعالية تدخلات الأمم المتحدة، وتعظيم الأثر التنموي لمساهمات الأمم المتحدة في سوريا.

ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق المستمر بين سوريا ومنظومة الأمم المتحدة، لتعزيز الجهود التنموية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، ولا سيما في ظل التوجه نحو إطلاق مبادرات تعاف مستدامة تسهم في تحسين الواقع المعيشي وتعزيز الاستقرار المجتمعي.