وزارة السياحة السعودية تطلق خدمة التسكين الذكي للحجاج عبر الذكاء الاصطناعي

الرياض-سانا

أطلقت وزارة السياحة السعودية اليوم الإثنين، خدمة التسكين الذكي للحجاج، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية ورفع جودة الخدمات المقدمة، عبر حلول رقمية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث الرسمي لوزارة السياحة نصر الأنصاري قوله: إن الخدمة تهدف إلى رفع كفاءة عمليات استقبال الحجاج وتسكينهم بصورة لحظية وبكفاءة عالية، إلى جانب قياس الأداء التشغيلي عبر مؤشرات زمن الوصول ومدة التشغيل ونسب الإشغال.

وأضاف: إن الخدمة تدعم غرف العمليات في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات مباشرة دون الحاجة إلى إجراءات يدوية، بما يعزز دقة الإجراءات ويحدّ من الأخطاء البشرية.

وأوضح الأنصاري أن رحلة الحاج ضمن منظومة التسكين الذكي تبدأ من إغلاق كشف الركاب في منفذ الوصول، ثم مشاركة بيانات الحجاج مع مقر السكن مسبقاً، يليها تجهيز بيانات الغرف والتوزيع المتوقع قبيل وصولهم، وتسجيل دخولهم آلياً لحظة وصولهم عبر بوابات ذكية تقرأ بطاقة نسك، مع متابعة الحالة التشغيلية عبر لوحة تحكم موحدة وإصدار تقارير تحليلية عبر المنصة.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار التزام وزارة السياحة المستمر بتحسين تجربة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، عبر توظيف التقنيات الحديثة لرفع جودة الخدمات المقدمة خلال موسم الحج.

وكانت وزارة البلديات والإسكان السعودية أعلنت أمس، جاهزيتها التشغيلية لموسم حج هذا العام، عبر منظومة خدمية وميدانية متكاملة في المشاعر المقدسة، مدعومة بأكثر من 22 ألف كادر ميداني يعملون على مدار الساعة لخدمة الحجاج، وتعزيز الرقابة الصحية والبيئية وجودة الخدمات المقدمة.

كما أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي أمس الأحد، جاهزيتها التامة لتنفيذ خطتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، عبر منظومة إسعافية متكاملة تعمل على مدار الساعة، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة في المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها.