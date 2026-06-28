سوريا تشارك في ملتقى خدمات البرامج السياحية والمعتمرين ‏بتركيا‎ ‎‏‏

إسطنبول-سانا
شاركت وزارة السياحة السورية في ملتقى خدمات البرامج السياحية والمعتمرين، الذي استضافته مدينة إسطنبول التركية، بوفد رسمي برئاسة معاون وزير السياحة فرج القشقوش، وبمشاركة واسعة من مكاتب السياحة والسفر السورية.
ويعد الملتقى من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع العمرة والسفر والسياحة في المنطقة، ويجمع نخبة من شركات السياحة والفنادق وشركات الطيران ومزودي الخدمات من عدد من الدول.
وأكد القشقوش في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن المشاركة في المعارض الدولية تمثل إحدى الأدوات المهمة لربط القطاع السياحي السوري بشبكات الأعمال الإقليمية والدولية، وهي فرصة لتعزيز حضور سوريا في المحافل السياحية المتخصصة، وبناء شراكات جديدة مع شركات السياحة والسفر، بما يسهم في توسيع حركة الزوار وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الأسواق الإقليمية.
وأشار القشقوش إلى أن الوزارة تعمل على دعم مكاتب السياحة والسفر السورية وتمكينها من الوصول إلى أسواق جديدة، انطلاقاً من دورها كشريك رئيسي في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز تنافسية المقصد السوري.
وذكر القشقوش، أن الوفد السوري أجرى على هامش الملتقى سلسلة من اللقاءات المهنية مع شركات السياحة ومنظمي الرحلات وممثلي القطاع السياحي، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات، وتعزيز الربط السياحي بين سوريا والأسواق المستهدفة، بما يدعم جهود الوزارة في استعادة مكانة سوريا على خارطة السياحة الإقليمية والدولية.
وانعقدت فعاليات الملتقى خلال يومي الـ 26 والـ27 من الشهر الجاري، وتأتي المشاركة السورية، في إطار توجه وزارة السياحة نحو تعزيز الانفتاح على الأسواق الإقليمية، واستعراض فرص التعاون مع الشركاء في مجالات السياحة الدينية والثقافية، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية التي يشهدها القطاع السياحي السوري في ظل استمرار برامج التعافي وتطوير البنية السياحية.