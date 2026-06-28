سوريا تشارك في ملتقى خدمات البرامج السياحية والمعتمرين ‏بتركيا‎ ‎‏‏

‏إسطنبول-سانا

شاركت وزارة السياحة السورية في ملتقى خدمات البرامج السياحية ‏والمعتمرين، الذي استضافته مدينة إسطنبول التركية، بوفد رسمي ‏برئاسة معاون وزير السياحة فرج القشقوش، وبمشاركة واسعة من ‏مكاتب السياحة والسفر السورية‎.‎

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‏ويعد الملتقى من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع العمرة ‏والسفر والسياحة في المنطقة، ويجمع نخبة من شركات السياحة ‏والفنادق وشركات الطيران ومزودي الخدمات من عدد من الدول‎.‏

‏وأكد القشقوش في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن المشاركة في ‏المعارض الدولية تمثل إحدى الأدوات المهمة لربط القطاع ‏السياحي السوري بشبكات الأعمال الإقليمية والدولية، وهي فرصة ‏لتعزيز حضور سوريا في المحافل السياحية المتخصصة، وبناء ‏شراكات جديدة مع شركات السياحة والسفر، بما يسهم في توسيع ‏حركة الزوار وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع ‏الأسواق الإقليمية‎.‎

‏وأشار القشقوش إلى أن الوزارة تعمل على دعم مكاتب السياحة ‏والسفر السورية وتمكينها من الوصول إلى أسواق جديدة، انطلاقاً ‏من دورها كشريك رئيسي في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز ‏تنافسية المقصد السوري‎.‎

‏وذكر القشقوش، أن الوفد السوري أجرى على هامش الملتقى سلسلة ‏من اللقاءات المهنية مع شركات السياحة ومنظمي الرحلات وممثلي ‏القطاع السياحي، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات، وتعزيز ‏الربط السياحي بين سوريا والأسواق المستهدفة، بما يدعم جهود ‏الوزارة في استعادة مكانة سوريا على خارطة السياحة الإقليمية ‏والدولية‎.‎

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‏وانعقدت فعاليات الملتقى خلال يومي الـ 26 والـ27 من الشهر الجاري، ‏وتأتي المشاركة السورية، في إطار توجه وزارة السياحة نحو ‏تعزيز الانفتاح على الأسواق الإقليمية، واستعراض فرص التعاون ‏مع الشركاء في مجالات السياحة الدينية والثقافية، إلى جانب ‏الترويج للفرص الاستثمارية التي يشهدها القطاع السياحي السوري ‏في ظل استمرار برامج التعافي وتطوير البنية السياحية.‎

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