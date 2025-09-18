وزارة السياحة تصدر تعليمات القيد والقبول في المدارس الفندقية للعام الدراسي 2025–2026

دمشق-سانا

أعلنت وزارة السياحة اليوم عن بدء التسجيل لطلاب الصف الأول الثانوي في المدارس السياحية الفندقية للعام الدراسي 2025–2026 وذلك وفق تعليمات جديدة تنظم شروط القيد والقبول في مختلف المحافظات.

وحددت الوزارة فترة التسجيل من الأحد 14 أيلول وحتى الثلاثاء 30 أيلول، للطلاب الناجحين في شهادة التعليم الأساسي لدورة عام 2025 سواء من النظاميين أو الأحرار، على أن يكون الطالب من مواليد الأعوام 2007 حتى 2012 وحاصلاً على مجموع لا يقل عن 1500 درجة، مع علامة لا تقل عن 50 في اللغة الأجنبية.

وتشترط التعليمات أن يسجل الطالب في المحافظة التي نال منها شهادة التعليم الأساسي، باستثناء طلاب محافظات الرقة وإدلب والحسكة والسويداء الذين يُسمح لهم بالتسجيل في أي مدرسة فندقية وفق الشروط المحددة، كما خُصصت نسبة 5% من المقاعد لأبناء العاملين في وزارة السياحة.

ويخضع المتقدمون لمقابلة شخصية تجريها لجان مختصة للتحقق من المظهر العام وسلامة الحواس، ويتم القبول وفق مفاضلة الدرجات والطاقة الاستيعابية لكل مدرسة، كما شُكلت لجان في كل محافظة لتنفيذ خطة الاستيعاب، برئاسة مدير الشؤون التعليمية.

وتضمنت التعليمات قائمة بالأوراق المطلوبة، منها طلب انتساب، وثيقة النجاح، صورة عن البطاقة الامتحانية، الهوية الشخصية أو دفتر العائلة، وصورتان شخصيتان، إضافة إلى شهادة صحية تُقدم خلال شهر من بدء العام الدراسي.

كما فوضت الوزارة مديريات الشؤون التعليمية بقبول الطلاب الناجحين في دورتي 2023 و2024 ممن لم يسجلوا سابقاً، وكذلك الطلاب الراغبين بالتحويل من التعليم الثانوي العام أو المهني، وفق الشواغر المتاحة.