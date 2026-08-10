إنجاز 90 بالمئة من أعمال إعادة تأهيل محطة مياه الهري بريف البوكمال

دير الزور-سانا

تواصل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور بالتعاون مع منظمة “أطباء بلا حدود” أعمال إعادة تأهيل محطة مياه الهري التي تغذي نحو 11 ألف نسمة في ريف مدينة البوكمال الشرقي على الحدود السورية العراقية، بنسبة إنجاز بلغت نحو 90 بالمئة.

وذكرت محافظة دير الزور في قناتها على تلغرام اليوم الإثنين أن أعمال التأهيل تشمل تركيب مضخات جديدة للمياه الخام والنقية مع ملحقاتها، وصيانة الفلاتر الرملية، وإعادة تأهيل المرقد البيتوني، وصيانة خزان المياه الصافية.

وأشارت المحافظة إلى أن أعمال التأهيل تشمل أيضاً تركيب محولة كهربائية باستطاعة 200 ك. ف. أ وإعادة تأهيل الموقع العام للمحطة وصيانة الأبنية وتركيب سور معدني، وتركيب نظام كلورة للمياه.

وتجري الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور بالتعاون مع منظمة «وي وورلد» (‏We World‏) الإيطالية، ‏وبتنفيذ ‏شركة السعيد للمقاولات حالياً أعمال تأهيل واستبدال شبكة مياه الشرب في القسم ‌‏الثاني من حي العرضي، ضمن المنطقة الممتدة بين مدرسة إبراهيم هنانو، ومشفى الساعي في مدينة دير الزور.