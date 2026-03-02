الدفاع المدني ينتشل جثمان الطفلة التي سقطت في بئر بريف السلمية في حماة

حماة-سانا

انتشلت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الإثنين، جثمان الطفلة التي سقطت في بئر ارتوازية بعمق نحو 100 متر، وتحوي مياهاً، وذلك في قرية حلبان بريف السلمية في حماة.

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، أن الفرق نقلت جثمان الطفلة إلى مشفى السلمية الوطني، لاتخاذ الاجراءات المتبعة أصولاً، وتسليمها لذويها.

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت في وقت سابق اليوم، لحادثة سقوط طفلة بعمر سنتين في بئر ارتوازية، وأكدت أن عمليات الإنقاذ تتم عبر استخدام الحبال، دون وجود أي استجابة من الطفلة لعمليات التواصل.