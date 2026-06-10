سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات ‏وصواريخ إيرانية

دمشق-سانا

أدانت سوريا استهداف أراضي كل من الدول الشقيقة، مملكة ‏البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، بواسطة طائرات ‏مسيرة وصواريخ باليستية مصدرها إيران‎.‎

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الأربعاء: إن ‏الجمهورية العربية السورية تؤكد أن أمن واستقرار الدول العربية ‏جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة ككل، وتدين أي أعمال ‏تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض أرواح المدنيين ‏للخطر، وتعتبر أن مثل هذه التصعيدات لا تؤدي إلا لإشعال ‏المنطقة وجرها إلى مزيد من التوتر‎.‎

وكانت البحرين والكويت والأردن، أعلنت في وقت سابق اليوم عن ‏اعتراض وتدمير صواريخ وطائرات مسيرة أُطلقت من إيران ‏باتجاه أجواء البلدان الثلاثة، ولقيت تلك الاعتداءات والانتهاكات ‏إدانات عربية واسعة.‏