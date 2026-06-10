سوريا تدين استهداف أراضي البحرين والكويت والأردن بطائرات ‏وصواريخ إيرانية

دمشق-سانا
أدانت سوريا استهداف أراضي كل من الدول الشقيقة، مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ باليستية مصدرها إيران.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الأربعاء: إن الجمهورية العربية السورية تؤكد أن أمن واستقرار الدول العربية جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المنطقة ككل، وتدين أي أعمال تستهدف سيادة الدول وسلامة أراضيها وتعرض أرواح المدنيين للخطر، وتعتبر أن مثل هذه التصعيدات لا تؤدي إلا لإشعال المنطقة وجرها إلى مزيد من التوتر.
وكانت البحرين والكويت والأردن، أعلنت في وقت سابق اليوم عن اعتراض وتدمير صواريخ وطائرات مسيرة أُطلقت من إيران باتجاه أجواء البلدان الثلاثة، ولقيت تلك الاعتداءات والانتهاكات إدانات عربية واسعة.