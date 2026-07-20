سوريا ضيف شرف الدورة السادسة من معرض الكتاب للأطفال في السعودية

Visit of Mr. Mohsen Mhbash 20 7 2026 Aqeel Alsaihati 3 سوريا ضيف شرف الدورة السادسة من معرض الكتاب للأطفال في السعودية

السعودية-سانا

افتتح القائم بأعمال السفارة السورية لدى السعودية محسن مهباش، اليوم الإثنين، جناح سوريا في الدورة السادسة من معرض الكتاب للأطفال، الذي انطلق اليوم في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي “إثراء” بمدينة الظهران.

وتحل سوريا كضيف شرف في المعرض بأكثر من 250 عنواناً في أدب الطفل.

ويستمر المعرض حتى الـ 25 من الشهر الجاري، ويجمع نخبة من الناشرين والمؤلفين من مختلف أنحاء العالم، ويشكل فرصة لتعزيز ثقافة القراءة منذ الصغر عبر برامج مبتكرة.

ويستقطب المعرض عبر دوراته المتعاقبة مشاركات من دول أوروبية وعربية وآسيوية، ويركز على الهوية العربية وتعدد اللغات، وسط برامج موجهة لتنمية التفكير النقدي والإبداعي لدى الأطفال، ومنصات توقيع كتب ولقاءات مباشرة مع أبرز مؤلفي أدب الطفل.

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Visit of Mr. Mohsen Mhbash 20 7 2026 Aqeel Alsaihati 21 scaled سوريا ضيف شرف الدورة السادسة من معرض الكتاب للأطفال في السعودية
Visit of Mr. Mohsen Mhbash 20 7 2026 Aqeel Alsaihati 25 scaled سوريا ضيف شرف الدورة السادسة من معرض الكتاب للأطفال في السعودية
Visit of Mr. Mohsen Mhbash 20 7 2026 Aqeel Alsaihati 26 scaled سوريا ضيف شرف الدورة السادسة من معرض الكتاب للأطفال في السعودية
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