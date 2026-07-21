بل تختبر أداة ذكاء اصطناعي لتلخيص جلسات الصيانة وسط مخاوف بشأن الخصوصية

واشنطن-سانا

تختبر شركة أبل ميزة جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل عدد محدود من متاجرها، تتيح تسجيل المحادثات بين العملاء وموظفي الصيانة في خدمة Genius Bar وتحويلها إلى نصوص وملخصات تلقائية تُضاف إلى ملفات جلسات الإصلاح، بهدف تقليل الوقت الذي يحتاجه الموظفون لتدوين الملاحظات يدوياً والتركيز بشكل أكبر على مشكلات الأجهزة واحتياجات العملاء.

ووفقاً لتقرير نشره موقع غيزمودو (Gizmodo)، المتخصص في أخبار التكنولوجيا والابتكار، أول أمس فإن الميزة التجريبية التي تحمل اسم “Live Notes” لا تبدأ تسجيل المحادثات إلا بعد موافقة العميل والموظف، حيث يحول النظام الصوت إلى نص مكتوب ويُنشئ ملخصاً يتضمن تفاصيل المشكلة والإجراءات التي جرى الاتفاق عليها، ثم يحفظه ضمن سجل جلسة الصيانة على جهاز iPad المستخدم من قبل الموظف.

وأشار التقرير إلى أن أبل تؤكد عدم الاحتفاظ بالتسجيل الصوتي الأصلي بعد انتهاء الجلسة، وأن مديري المتاجر لا يحصلون على النصوص الكاملة للمحادثات.

ويرى مراقبون أن نجاح مثل هذه الأدوات يعتمد على تحقيق التوازن بين الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وحماية خصوصية المستخدمين والموظفين، من خلال وضع قواعد واضحة بشأن جمع البيانات وحفظها والجهات المخولة بالوصول إليها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه شركات التكنولوجيا إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات وتسهيل الأعمال اليومية.