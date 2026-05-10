يرأسه وزير التجارة.. وفد إماراتي رفيع المستوى يصل إلى دمشق

دمشق-سانا

استقبل وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، ووزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، ورئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، وفداً إماراتياً وصل اليوم الأحد إلى مطار دمشق الدولي في زيارة رسمية، برئاسة وزير التجارة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر حبتور الدرعي.

وتأتي زيارة الوفد الإماراتي للمشاركة في فعاليات ملتقى الاستثمار السوري- الإماراتي الذي تستضيفه العاصمة دمشق.

وسيقام الملتقى غداً في فندق إيبلا، قاعة الأمويين، جانب قصر المؤتمرات بدمشق، لعقد ورشات عمل والاطلاع على الفرص الاستثمارية في سوريا، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي، وتوسيع مجالات الشراكة في القطاعات التنموية والإنتاجية.