غولدمان ساكس: خام برنت قد يتجاوز 120 دولاراً للبرميل بنهاية العام

واشنطن-سانا



توقع بنك غولدمان ساكس أن يتجاوز سعر خام برنت 120 دولاراً للبرميل خلال الربع الأخير من العام الجاري، وأن يبلغ متوسطه نحو 100 دولار للبرميل في العام المقبل، في حال استمرار انقطاع الإمدادات عبر مضيق هرمز، وعدم تعافي إنتاج دول الخليج بشكل كامل.



ونقلت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، عن محللين من البنك قولهم: إن التصعيد الأخير في المنطقة، وتراجع تدفقات النفط من دول الخليج إلى أقل من 45 بالمئة من مستوياتها قبل الحرب، يزيدان من المخاطر التي قد تدفع أسعار النفط إلى تجاوز التوقعات السابقة للبنك، والتي كانت تشير إلى 80 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من العام الجاري، و75 دولاراً في عام 2027، استناداً إلى فرضية انحسار التوترات خلال الأشهر المقبلة.



وسجلت أسعار النفط تراجعاً في وقت سابق اليوم، مع موازنة الأسواق بين تقارير عن جهود وساطة بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار تبادل الهجمات بين الجانبين، إلى جانب تهديد الحوثيين في اليمن بفرض حصار بحري على السعودية.



يشار إلى أن التوتر بين واشنطن وطهران عاد إلى التصاعد مجدداً، مع نهاية الأسبوع الأول من تموز الجاري، إثر تنفيذ الولايات المتحدة ضربات على إيران رداً على استهدافها سفناً تجارية في مضيق هرمز، ليعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من تموز إنهاء مذكرة التفاهم بين الجانبين.