البحرين تدين التفجير الإرهابي في دمشق وتؤكد وقوفها إلى جانب سوريا

المنامة-سانا

أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف أمس مقهى قرب القصر العدلي في العاصمة دمشق، وأسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نشرته وكالة “بنا” للأنباء، تضامن مملكة البحرين مع سوريا ودعمها للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، والمحافظة على وحدتها واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وجددت الخارجية البحرينية موقف المملكة الثابت والرافض لجرائم العنف والإرهاب بجميع صورها وأشكالها، والتي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين.

وتتوالى الإدانات للتفجير الإرهابي الذي أسفر أمس الخميس عن مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين، فيما أكدت سوريا أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن يثنيها عن مواصلة جهودها في حماية المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد.