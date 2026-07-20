وزير التربية يبحث مع السفير اللبناني بدمشق تعزيز التعاون ومعادلة شهادات الطلاب السوريين

دمشق-سانا

بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو، مع السفير اللبناني لدى سوريا هنري ‏قسطون، سبل تعزيز التعاون التربوي والتعليمي بين البلدين الشقيقين، ولا سيما ما يتعلق بأوضاع الطلاب السوريين في لبنان، وإجراءات معادلة شهاداتهم.

وتناول اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، اليوم الإثنين، آليات تسهيل معادلة الشهادات الممنوحة للطلاب السوريين في لبنان، والعمل على تذليل العقبات الإدارية التي قد تواجههم، بما يسهم في ضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية، إلى جانب بحث آفاق توسيع التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات التربوية والتعليمية.

وأكد الوزير تركو أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الجانبين لتوفير البيئة المناسبة للطلبة لاستكمال تحصيلهم العلمي، مشدداً على حرص الوزارة على تطوير الشراكات التربوية مع الدول الشقيقة بما يخدم مصالح الطلبة والقطاع التعليمي.

من جانبه، أعرب السفير اللبناني عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع الجانب السوري، وتقديم التسهيلات اللازمة في القضايا التعليمية، بما يسهم في خدمة الطلبة، وترسيخ العلاقات التربوية بين البلدين.

وحضر اللقاء معاون وزير التربية يوسف عنان، ومدير التخطيط والإحصاء حسن الحسين.

وأصدرت سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت في التاسع من تموز الجاري، بلاغاً إلى الطلبة السوريين المقيمين في لبنان، أوضحت فيه أنها تابعت أوضاعهم التعليمية مع الجهات اللبنانية المختصة، وأن المديرية العامة للتربية أكدت أحقية الطلاب السوريين بالتقدّم إلى امتحانات الدورة الخاصة للشهادة الثانوية العامة اللبنانية بفروعها الأربعة لدورة عام 2026.