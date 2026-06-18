ترامب: نتوقع وقفاً كاملاً لإطلاق النار على جميع الجبهات في الشرق الأوسط بما فيها لبنان

image 91613033 ترامب: نتوقع وقفاً كاملاً لإطلاق النار على جميع الجبهات في الشرق الأوسط بما فيها لبنان

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تحقيق وقف كامل وشامل لإطلاق النار على جميع الجبهات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: “إن الولايات المتحدة تلتزم بالسلام، وتشجع جميع دول منطقة الشرق الأوسط على مواصلة التزامها، بما يتيح للمفاوضات التقدم بسلاسة”.

وأشار ترامب في الوقت ذاته إلى أن الأسواق العالمية تشهد انتعاشاً ملحوظاً تزامن مع انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الأسهم عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

وختم الرئيس الأمريكي منشوره بالقول: “نتوقع وقفاً كاملاً لإطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل”.

وكانت الولايات المتحدة وإيران وقعتا في وقت سابق اليوم مذكرة تفاهم تتضمن معالجة عدد من القضايا العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها تثبيت وقف العمليات العسكرية وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بهدف إنهاء الحرب التي اندلعت في الـ 28 من شباط في الشرق الأوسط، على أن تستكمل المفاوضات خلال مهلة أقصاها 60 يوماً قابلة للتمديد، مع التزام إيران بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.

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