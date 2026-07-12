الرئيس الشرع يعزي أمير دولة قطر وحكومتها وشعبها بوفاة أمير البلاد السابق

دمشق-سانا

أعرب الرئيس أحمد الشرع عن خالص التعازي لأمير دولة قطر ‏الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير البلاد السابق الشيخ ‏حمد بن خليفة آل ثاني.‏

وقال الرئيس الشرع عبر منصة اكس اليوم الأحد: “أتقدم بخالص ‏التعازي وصادق المواساة إلى ‏أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ‏آل ثاني، وإلى دولة قطر ‏الشقيقة حكومةً وشعباً، بوفاة صاحب السمو ‏الأمير الوالد الشيخ ‏حمد بن خليفة آل ثاني”‌‎.‎

‏وأضاف الرئيس الشرع: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ‏وأن ‏يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الكريمة والشعب القطري ‏الشقيق ‏الصبر والسلوان‎.‎

وكان الديوان الأميري القطري نعى صباح اليوم الأحد أمير البلاد ‌‏‌‏السابق، ‏الشيخ حمد بن ‏خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية عن ‏عمر ‏ناهز ‌‏74 عاماً، كما أعلن الحداد العام في كل أنحاء الدولة لمدة ‏أربعة أيام.‏