الرئيس الشرع يعزي أمير دولة قطر وحكومتها وشعبها بوفاة أمير البلاد السابق

دمشق-سانا
أعرب الرئيس أحمد الشرع عن خالص التعازي لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة والده أمير البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
وقال الرئيس الشرع عبر منصة اكس اليوم الأحد: “أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإلى دولة قطر الشقيقة حكومةً وشعباً، بوفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني”.
وأضاف الرئيس الشرع: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الكريمة والشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان.
وكان الديوان الأميري القطري نعى صباح اليوم الأحد أمير البلاد السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 74 عاماً، كما أعلن الحداد العام في كل أنحاء الدولة لمدة أربعة أيام.