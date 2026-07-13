وزيرا الخارجية المصري والسعودي يؤكدان أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية

القاهرة-سانا

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية، وأكدا أهمية الوقف الفوري لكل الأعمال التصعيدية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن “الوزيرين جددا إدانتهما للاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت عدداً من الدول العربية، بما في ذلك دول الخليج العربي والأردن، وأكدا أن الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخا لسيادة الدول، وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة”.

كما توافق الوزيران حول “أهمية صون حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقاً لقواعد القانون الدولي، وضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية، وعدم عرقلة حركة السفن، ورفض أي محاولات لفرض قيود على المرور في الممرات المائية الدولية، لما لذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة”.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن “الجهود الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ودور الرباعي الإقليمي الذي يضم مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، باعتباره منصة مهمة للتشاور والتنسيق ودعم المساعي الرامية إلى احتواء التوترات، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” شن ضربات جديدة على إيران، رداً على اعتداءاتها المستمرة على ‌‏السفن التجارية والملاحة البحرية في مضيق هرمز‎.‎