صيانة طرقات عامة في بلدية غدير البستان بريف القنيطرة



القنيطرة-سانا



نفذت المؤسسة السورية للبناء والتشييد، اليوم الإثنين، أعمال صيانة لعدد من الطرقات العامة في نطاق مجلس بلدية غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي، بهدف تحسين واقع الطرق وتسهيل حركة الأهالي، ضمن مشروع خدمي نفذ بالتعاون مع البلدية.



وشملت الأعمال صيانة طريقي صيدا الحانوت وعين القاضي، إضافة إلى عدد من الطرقات المتبقية ضمن بلدة غدير البستان، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأوضح رئيس بلدية غدير البستان علي كنعان، في تصريح لـ سانا، أن الأعمال شملت صيانة طريق مزرعة الحانوت ومزرعة عين القاضي، إضافة إلى استكمال صيانة الطرقات المتبقية في بلدة غدير البستان، مبيناً أن تكلفة المشروع بلغت 200 مليون ليرة سورية، ونفذته شركة قاسيون.



بدوره، أوضح المهندس هاني محمد من المؤسسة السورية للبناء والتشييد أن المؤسسة تعاقدت مع بلدية غدير البستان لتنفيذ عدد من الطرق في القرى والبلدات التابعة لها، لافتاً إلى أن المؤسسة نفذت طريق مزرعة الحانوت وفق الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة، وبكوادر وآليات المؤسسة.



وأشار محمد إلى أن الطريق يعد من الطرق المهمة في المزرعة كونه يربط بين عدة محاور، وهو بحاجة ماسة إلى أعمال الصيانة.



وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود تحسين الواقع الخدمي في قرى وبلدات محافظة القنيطرة، ودعم احتياجات الأهالي في مجال الطرق والخدمات الأساسية.