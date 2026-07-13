بورصات الخليج تتأثر بتجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز 

عواصم-سانا

أغلقت معظم بورصات الخليج على انخفاض اليوم الإثنين، مع استئناف التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وتأجيج مخاوف عالمية جديدة بشأن التضخم.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر السعودي انخفض 0.2%، مع انخفاض سهم أرامكو 1.1%.



كذلك، انخفض مؤشر ⁠دبي 1.2%، متأثراً بانخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.1%، وهو أكبر بنك في الإمارات، وتراجع سهم إعمار العقارية 2.2%.



إضافة إلى ذلك، خسر مؤشر أبو ظبي 0.3%، مع تراجع مصرف أبو ظبي الإسلامي 1%.



كما انخفض المؤشر ⁠في البحرين 0.6% إلى 1999 نقطة، وتراجع المؤشر في عمان 0.4% إلى 7618 نقطة.



وارتفع المؤشر في الكويت 0.1% إلى 9091 نقطة.



أما سوق الأوراق المالية في قطر فهي مغلقة، بسبب الحداد على أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.



وكانت بعض بورصات الخليج تراجعت في ختام تعاملات أمس، في ظل استهداف إيران دولاً خليجية وقصف القوات الأمريكية أهدافاً داخل إيران، فيما سجلت مؤشرات أخرى ارتفاعاً بدعم من صعود أسهم شركات النفط.



وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أمس، شن ضربات جديدة على إيران، رداً على اعتداءاتها المستمرة على ‌‏السفن التجارية والملاحة البحرية في مضيق هرمز‎.‎