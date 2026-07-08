سوريا ‏تدين الهجوم الذي استهدف ناقلتين نفطيتين تابعتين للسعودية وقطر

10 3 سوريا ‏تدين الهجوم الذي استهدف ناقلتين نفطيتين تابعتين للسعودية وقطر

دمشق-سانا

أدانت سوريا بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف ناقلتين نفطيتين تابعتين للمملكة العربية السعودية ودولة قطر، اليوم الثلاثاء، أثناء ‏عبورهما مضيق هرمز، وأعربت عن تضامنها معهما.‏

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، أن الهجوم هو اعتداء مرفوض ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، ويهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن تضامن سوريا الكامل مع السعودية وقطر إزاء هذا الاعتداء، مؤكدة رفضها لجميع الأعمال التي تستهدف أمن الدول وسيادتها ومصالحها الحيوية، داعيةً المجتمع الدولي إلى العمل الجاد بما يسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليميين وحماية الممرات المائية الدولية.

وفد اتحاد عمال الكويت يزور دمشق لتعزيز التعاون النقابي العربي
مجلس الوزراء السعودي يشيد بتعزيز التعاون مع سوريا
هيئتا الطيران المدني السوري والقطري توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون
الوزير الشيباني يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك
سوريا والأردن توقعان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في ختام اجتماع مجلس التنسيق الأعلى
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك