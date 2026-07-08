سوريا ‏تدين الهجوم الذي استهدف ناقلتين نفطيتين تابعتين للسعودية وقطر

دمشق-سانا

أدانت سوريا بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف ناقلتين نفطيتين تابعتين للمملكة العربية السعودية ودولة قطر، اليوم الثلاثاء، أثناء ‏عبورهما مضيق هرمز، وأعربت عن تضامنها معهما.‏

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، أن الهجوم هو اعتداء مرفوض ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، ويهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن تضامن سوريا الكامل مع السعودية وقطر إزاء هذا الاعتداء، مؤكدة رفضها لجميع الأعمال التي تستهدف أمن الدول وسيادتها ومصالحها الحيوية، داعيةً المجتمع الدولي إلى العمل الجاد بما يسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليميين وحماية الممرات المائية الدولية.