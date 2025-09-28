وزير الإعلام السوري يزور مقر “واس” ويبحث تعزيز التعاون الإعلامي بين سوريا والسعودية

الرياض-سانا

زار وزير الإعلام حمزة المصطفى اليوم، مقر وكالة الأنباء السعودية “واس”، في العاصمة السعودية الرياض، والتقى رئيس هيئة الوكالة عبد الله بن فهد الحسين.

وأكّد الجانبان خلال اللقاء على التعاون والعمل المشترك بين الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، ووكالة “واس” لتعزيز حضورهما الإعلامي، مشيدين بتاريخ وأهمية الصحافة السورية ودورها في الساحة الإعلامية.

كما قام الوزير بجولة على أقسام الوكالة، شملت قسم الإنتاج والتحرير وأكاديمية التدريب التابعة للهيئة، حيث حضر جزءاً من العروض التي قدمها الطلاب في الأكاديمية، واستمع إلى شرح حول برامج التدريب وآليات تطوير الكوادر الإعلامية.

وأطلعَ رئيس هيئة وكالة “واس” الوزير المصطفى على أرشيف الوكالة الذي يضم صحفاً سورية قديمة تعود إلى عهد الرئيس شكري القوتلي، لافتاً إلى أن سوريا كانت من الدول الرائدة في مجال الصحافة.

