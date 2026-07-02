عودة سوريا إلى المجلس الدولي للزيتون تحظى بترحيب عربي خلال اجتماع لشبونة

دمشق-سانا
شاركت وزارة الزراعة، ممثلةً بمدير مكتب الزيتون محمد قواس، في اجتماع المجلس الدولي للزيتون الذي اختتم في لشبونة بإسبانيا أمس الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار متابعة إجراءات عودة سوريا إلى عضوية المجلس.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن الاجتماع شهد ترحيباً عربياً بخطوات عودة سوريا إلى المجلس، حيث أعربت وفود كل من لبنان وليبيا ومصر وتونس والأردن عن دعمها لهذه الخطوة، بما يعكس أهمية استعادة سوريا دورها ضمن منظومة التعاون الدولي في مجال زراعة الزيتون.
العودة فرصة للاستفادة من برامج المجلس
وأكد مدير مكتب الزيتون أهمية استكمال إجراءات العودة، لما تتيحه من فرص للاستفادة من برامج التعاون الفني والتدريب والمنح التي يوفرها المجلس، إلى جانب تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في اللجان والأنشطة المتخصصة، بما يدعم تطوير قطاع الزيتون في سوريا.
وأوضح المدير التنفيذي للمجلس خايمي ليو أن سوريا تواصل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للعودة، على أن يُستكمل بحث هذا الملف خلال الاجتماع المقبل المقرر عقده في المملكة المغربية.
ويُعد المجلس الدولي للزيتون منظمة حكومية دولية تُعنى بتطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون وزيتون المائدة، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات البحث العلمي ونقل التقانات والتدريب ووضع المعايير الدولية، بما يسهم في الارتقاء بالإنتاج وتحسين الجودة وتوسيع فرص التعاون الفني والتجاري في هذا القطاع.