عودة سوريا إلى المجلس الدولي للزيتون تحظى بترحيب عربي خلال اجتماع لشبونة

دمشق-سانا

شاركت وزارة الزراعة، ممثلةً بمدير مكتب الزيتون محمد قواس، في اجتماع المجلس ‌‏الدولي للزيتون الذي اختتم في لشبونة بإسبانيا أمس الأربعاء، عبر تقنية الاتصال ‏المرئي، وذلك في إطار ‏متابعة إجراءات عودة سوريا إلى عضوية المجلس.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن الاجتماع شهد ترحيباً عربياً ‌‏بخطوات عودة سوريا إلى المجلس، حيث أعربت وفود كل من لبنان وليبيا ومصر ‌‏وتونس والأردن عن دعمها لهذه الخطوة، بما يعكس أهمية استعادة سوريا دورها ضمن ‌‏منظومة التعاون الدولي في مجال زراعة الزيتون.‏

العودة فرصة للاستفادة من برامج المجلس

وأكد مدير مكتب الزيتون أهمية استكمال إجراءات العودة، لما تتيحه من فرص للاستفادة ‌‏من برامج التعاون الفني والتدريب والمنح التي يوفرها المجلس، إلى جانب تعزيز مشاركة ‌‏الكفاءات الوطنية في اللجان والأنشطة المتخصصة، بما يدعم تطوير قطاع الزيتون في ‌‏سوريا.‏

وأوضح المدير التنفيذي للمجلس خايمي ليو أن سوريا تواصل استكمال الإجراءات ‌‏القانونية اللازمة للعودة، على أن يُستكمل بحث هذا الملف خلال الاجتماع المقبل المقرر ‌‏عقده في المملكة المغربية.‏

ويُعد المجلس الدولي للزيتون منظمة حكومية دولية تُعنى بتطوير قطاع الزيتون وزيت ‌‏الزيتون وزيتون المائدة، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات البحث العلمي ‌‏ونقل التقانات والتدريب ووضع المعايير الدولية، بما يسهم في الارتقاء بالإنتاج وتحسين ‌‏الجودة وتوسيع فرص التعاون الفني والتجاري في هذا القطاع.‏