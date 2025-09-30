سوريا تشارك في مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة في إسبانيا

حملة “دير العز”.. قلوب السوريين تنبض بتضامن ليس له حدود.
وزير الطوارئ لـ سانا: أسعفنا 1747 مصاباً وأخلينا مئات العائلات من السويداء حتى الآن
انطلاق معرض “ها حلب ها عينتاب” في تركيا تعزيزاً لمسيرة التوءمة بين المدينتين
احتفالات الأهالي في إدلب بإطلاق صندوق التنمية السوري
تفريغ باخرة محملة بـ 6600 طن من القمح الطري المستورد في مرفأ طرطوس
