مباحثات سورية إيطالية لتعزيز التعاون وتطوير السياسات الاقتصادية

دمشق-سانا

بحث رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم مع السفير الإيطالي بدمشق ستيفانو رافانيان، سبل تطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وذلك خلال لقاء في مبنى الهيئة بدمشق.

وأشار سليم وفق ما نقلته الهيئة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، إلى المتغيرات التي حصلت في سوريا من الناحية الاقتصادية والاستثمارية ودور الهيئة في بناء الخطط الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، وتوفير المعلومات اللازمة لعملها، لافتاً إلى أن الهيئة انتهجت نشر وتصدير البيانات في جميع المجالات، كجهة رسمية في الدولة لإنتاج ونشر الإحصائيات.

من جهته، أكد السفير الإيطالي اهتمام بلاده بالتواصل وتبادل المعلومات ومعرفة الاستراتيجيات التي تعمل عليها الدولة السورية، وخصوصاً قطاع الزراعة، ومعرفة ما هي القطاعات المهمة لسوريا للتموضع في الأسواق العالمية.

وأشار رافانيان إلى أهمية سوريا من الناحية الاقتصادية وكطريق ترانزيت، بعد اغلاق مضيق هرمز، موضحاً أهمية بناء علاقات إيطالية سورية جديدة.

تأتي هذه المباحثات لتعزيز دور الهيئة كركيزة أساسية لبناء السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستندة إلى بيانات دقيقة.

وتشهد العلاقات السورية الإيطالية تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة في جميع القطاعات ما يفتح مجالاً لتبادل الخبرات.