الخارجية تبحث مع وفد بريطاني تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي

photo 1 2026 07 01 23 01 05 الخارجية تبحث مع وفد بريطاني تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي

دمشق-سانا‏

بحث مستشار الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين حمزة المصطفى، ‏ومديرة إدارة الشؤون الأوروبية سالي شوبط، اليوم الأربعاء مع وفد ضم عدداً من ‏أعضاء مجلس العموم البريطاني، وممثلين عن مؤسسات بريطانية معنية بمنطقة الشرق ‏الأوسط، إضافة إلى ممثلين عن مجلس الأعمال السوري البريطاني، سبل تعزيز العلاقات ‏بين البلدين.‏

واستعرض الجانبان خلال اللقاء تطور العلاقات السورية البريطانية، وأكدا أهمية تعزيز ‏التعاون الثنائي، ولا سيما في المجال الاقتصادي، عبر مجلس الأعمال السوري ‏البريطاني.‏

كما تناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه سوريا الجديدة، وفي مقدمتها الانتهاكات ‏الإسرائيلية.‏

وكانت عقدت اليوم أعمال مؤتمر مجلس ‏الأعمال ‏السوري البريطاني‎SBBC‏ تحت شعار ‌‏”بناء اقتصاد ‌‏متنوع”، بمشاركة ‏ممثلين عن الوزارات ‏وفعاليات ‏اقتصادية من البلدين‎، ‏وذلك في فندق غولدن مزة بدمشق‎.‎

photo 3 2026 07 01 23 01 05 الخارجية تبحث مع وفد بريطاني تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي
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