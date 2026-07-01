الخارجية تبحث مع وفد بريطاني تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي

دمشق-سانا
بحث مستشار الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين حمزة المصطفى، ومديرة إدارة الشؤون الأوروبية سالي شوبط، اليوم الأربعاء مع وفد ضم عدداً من أعضاء مجلس العموم البريطاني، وممثلين عن مؤسسات بريطانية معنية بمنطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى ممثلين عن مجلس الأعمال السوري البريطاني، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء تطور العلاقات السورية البريطانية، وأكدا أهمية تعزيز التعاون الثنائي، ولا سيما في المجال الاقتصادي، عبر مجلس الأعمال السوري البريطاني.
كما تناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه سوريا الجديدة، وفي مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية.
وكانت عقدت اليوم أعمال مؤتمر مجلس الأعمال السوري البريطانيSBBC تحت شعار ”بناء اقتصاد متنوع”، بمشاركة ممثلين عن الوزارات وفعاليات اقتصادية من البلدين، وذلك في فندق غولدن مزة بدمشق.