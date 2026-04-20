وزير الطوارئ يبحث مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية التعاون بمجالات الطوارئ ومكافحة الألغام

دمشق-سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع القائم بأعمال السفارة الفرنسية بدمشق جان باتيست فافر سبل تطوير آليات التعاون المشترك بين الجانبين وتوسيع مجالاته.

وتناول اللقاء، الذي عُقد اليوم الإثنين في مبنى الوزارة بدمشق، آفاق الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث، ومكافحة الألغام، بما يسهم في تعزيز قدرات العمل المؤسسي في هذه المجالات الحيوية.

كما ناقش الجانبان فرص تطوير الأطر التدريبية والتقنية، مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات العملية، بما يدعم رفع مستوى الجاهزية الوطنية وتطوير منظومة الاستجابة لمختلف حالات الطوارئ.

وأكد الوزير الصالح أهمية تعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكات بما يخدم المصلحة الوطنية، بينما أعرب فافر عن استعداد بلاده لدعم الجهود الرامية إلى تطوير قدرات الاستجابة وإدارة الكوارث في سوريا.