اتحاد العمال في الكويت يدين الاعتداءات الإسرائيلية ‏على الأراضي السورية ‏

الكويت-سانا
أدان الاتحاد العام لعمال الكويت الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ولا سيما في محافظتي القنيطرة ودرعا، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية، وخرقاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
وأوضح الاتحاد، في برقية وجهها إلى رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، اليوم الثلاثاء، أن الحركة النقابية العمالية والطبقة العاملة في دولة الكويت تستنكر بأشد العبارات هذه الاعتداءات التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها، وتعكس النهج العدواني للاحتلال الإسرائيلي واستمراره في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الاتحاد أن هذه الاعتداءات تعرض حياة المواطنين والعاملين في مواقع الإنتاج للخطر، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات، وضمان احترام سيادة سوريا وتطبيق قواعد القانون الدولي، بما يسهم في حماية الأمن والسلم الإقليميين.
وجدد الاتحاد العام لعمال الكويت تضامنه الكامل مع الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا والشعب السوري، مشيداً بالدور الوطني والإنتاجي الذي يواصل العمال السوريون أداءه رغم ما يواجهونه من اعتداءات وتحديات وظروف صعبة.
وتأتي هذه البرقية في إطار مواقف التضامن التي تبديها المنظمات النقابية العربية مع سوريا، ورفضها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف أراضيها، والتأكيد على دعم سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.