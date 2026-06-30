اتحاد العمال في الكويت يدين الاعتداءات الإسرائيلية ‏على الأراضي السورية ‏

الكويت-سانا‌‎ ‎

أدان الاتحاد العام لعمال الكويت الاعتداءات الإسرائيلية ‏المتكررة على الأراضي السورية، ولا سيما في محافظتي ‏القنيطرة ودرعا، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة ‏الجمهورية العربية السورية، وخرقاً واضحاً لميثاق الأمم ‏المتحدة وأحكام القانون الدولي‎.‎

وأوضح الاتحاد، في برقية وجهها إلى رئيس الاتحاد ‏العام لنقابات العمال في سوريا، اليوم الثلاثاء، أن الحركة ‏النقابية العمالية والطبقة العاملة في دولة الكويت تستنكر ‏بأشد العبارات هذه الاعتداءات التي تستهدف أمن سوريا ‏واستقرارها وسلامة شعبها، وتعكس النهج العدواني ‏للاحتلال الإسرائيلي واستمراره في زعزعة الأمن ‏والاستقرار في المنطقة‎.‎

وأكد الاتحاد أن هذه الاعتداءات تعرض حياة المواطنين ‏والعاملين في مواقع الإنتاج للخطر، داعياً المجتمع الدولي ‏والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية ‏والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات، وضمان ‏احترام سيادة سوريا وتطبيق قواعد القانون الدولي، بما ‏يسهم في حماية الأمن والسلم الإقليميين‎.‎

وجدد الاتحاد العام لعمال الكويت تضامنه الكامل مع ‏الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا والشعب السوري، ‏مشيداً بالدور الوطني والإنتاجي الذي يواصل العمال ‏السوريون أداءه رغم ما يواجهونه من اعتداءات ‏وتحديات وظروف صعبة‎.‎

وتأتي هذه البرقية في إطار مواقف التضامن التي تبديها ‏المنظمات النقابية العربية مع سوريا، ورفضها ‏الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف أراضيها، ‏والتأكيد على دعم سيادة الجمهورية العربية السورية ‏ووحدة أراضيها‎.‎