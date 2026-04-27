محكمة ألمانية تبدأ محاكمة عنصر أمني في عهد النظام البائد بتهم جرائم ضد الإنسانية

برلين-سانا

بدأت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنز الألمانية اليوم الإثنين، محاكمة عنصر أمني سابق في عهد النظام البائد بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية مشاركته في أعمال تعذيب بحق معتقلين في دمشق خلال سنوات الثورة السورية.

وذكر موقع “تاغيش شاو” الألماني أن مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية ألقى القبض على المتهم، “فهد. أ” البالغ من العمر48 عاماً، في نهاية أيار 2025 بمدينة بيرماسنس، ولا يزال قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.

وبحسب لائحة الاتهام المقدّمة من النائب العام الاتحادي، عمل المتهم بين نيسان 2011 ومنتصف نيسان 2012 في فرع “الخطيب” الأمني بدمشق، حيث شارك في أكثر من 100 جلسة تحقيق تعرّض خلالها المعتقلون لتعذيب جسدي شديد، شمل الصعق بالكهرباء والضرب بالأسلاك، والإجبار على البقاء في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، مشيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 70 معتقلاً نتيجة ظروف الاعتقال القاسية وسوء المعاملة.

وكانت السلطات الألمانية بدأت في آذار الماضي محاكمة “أنور. س” بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينها قتل متظاهرين خلال قيادته مجموعة ميليشيا موالية للنظام البائد في مدينة حلب خلال سنوات الثورة السورية.